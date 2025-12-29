鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-29 14:00

中國吉利汽車 (00175-HK) 上周一 (22 日) 宣布旗下高端電動車品牌極氪完成私有化，正式從紐約證交所退市，成為吉利汽車的全資附屬公司。這場歷時 7 個月的退市操作，為極氪短短四年多的資本化旅程畫下句點，也折射出中國新能源汽車產業從資本狂熱走向理性整合的發展轉折點。

極氪閃電退市吉利完成私有化！專家：新能源汽車產業策略改變 單打獨鬥時代結束（圖：Shutterstock）

極氪的資本故事曾充滿光環。2021 年成立後，僅用 37 個月便登陸紐交所，創下「史上最快 IPO」紀錄，上市首日市值一度突破 70 億美元，發行價達每股 21 美元，被資本市場視為中國新能源車高端化的標竿。

然而，美股上市高光並未持續。自 2023 年 10 月起，極氪股價進入下行通道，2024 年 8 月跌至 13 美元，產業環境劇變是重要背景。

全球電動車市場成長放緩，競爭從增量開拓轉向存量博弈，加上中美監管環境的不確定性，在美上市中概車廠普遍承壓。

極氪退市跟自身業績呈現鮮明反差。銷售方面，極氪表現堪稱亮眼，今年 6 月實現 50 萬輛量產，成為豪華純電品牌中破局速度的「黑馬」，上月交付量達 2 萬 8843 台，季增 35%，其中定價超過人民幣 50 萬元的極氪 9X 月交付突破萬台，平均成交價達 53.8 萬元，顯示市場對其高端定位的認可。

但財務方面持續承壓，極氪四年累計虧損約 280 億元，資產負債比率超過 100%，暴露出高速擴張下的獲利難題。

退市操作由吉利集團主導推進，節奏清晰果斷。今年 5 月，吉利首次提出民營化意向，報價為每股 25.66 美元，7 月簽署合併協議並在本月完成交易。這個過程不僅反映出吉利對極氪的全面掌控，更是集團落實《台州宣言》策略的關鍵一步。該宣言去年 9 月發布，明確「聚焦汽車主業，回歸一個吉利」，推動內部資源整合，避免重複投入。

極氪退市後，可全面分享吉利的 SEA 浩瀚架構、雷神運動技術與智慧駕駛系統，大幅降低研發成本，並強化協同效率。

從產業視角觀察，極氪的退市標誌中國新能源汽車發展進入新階段。早期產業依賴資本輸血、追求獨立擴張的模式正被集團化、生態化競爭所取代，類似趨勢也已在多家企業顯現，像是阿維塔靠著長安、華為、寧德時代的協同模式，小鵬引入大眾資本借船出海。車廠不再孤立追求規模，而是透過體系化整合提升抗風險能力與長期競爭力。