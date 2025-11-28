盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報6968.28點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間28日11:03，費城半導體上漲68.81點（或1%），暫報6968.28點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.62%
- 近 1 月：-3.75%
- 近 3 月：+18.45%
- 近 6 月：+41.93%
- 今年以來：+37.4%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲5.43%；連貫(COHR-US)上漲3.97%；安可(AMKR-US)上漲3.39%；美光科技(MU-US)上漲2.92%；亞德諾(ADI-US)上漲2.38%。
部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌1.13%；芯源系統(MPWR-US)下跌0.86%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.47%；應用材料(AMAT-US)下跌0.25%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.05%。
