鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報6848.21點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日11:35，費城半導體上漲134.03點（或2%），暫報6848.21點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.49%
  • 近 1 月：-3.77%
  • 近 3 月：+16.64%
  • 近 6 月：+38.12%
  • 今年以來：+33.71%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.98%；艾司摩爾(ASML-US)上漲3.97%；泰瑞達(TER-US)上漲3.92%；超微半導體(AMD-US)上漲3.14%；亞德諾(ADI-US)上漲2.5%。


