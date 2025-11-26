search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲1.29%，報6800.96點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日10:30，費城半導體上漲86.78點（或1.29%），暫報6800.96點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.49%
  • 近 1 月：-3.77%
  • 近 3 月：+16.64%
  • 近 6 月：+38.12%
  • 今年以來：+33.71%

焦點個股


費城半導體成分股以應用材料(AMAT-US)領漲。應用材料(AMAT-US)上漲5%；艾司摩爾(ASML-US)上漲3.56%；美光科技(MU-US)上漲2.5%；輝達(NVDA-US)上漲2.11%；超微半導體(AMD-US)上漲1.73%。

部分成分股表現相對疲軟，格羅方德(GFS-US)下跌0.36%；博通(AVGO-US)下跌0.24%；連貫(COHR-US)下跌0.17%。


