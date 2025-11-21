search icon



盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.23%，總成交額52.28億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現疲軟，21日11:04相關指數下跌2.23%，總成交額52.28億元，大盤占比1.67%。

該產業上漲家數4、下跌家數62、平盤家數1。領跌個股一詮(2486-TW)21日11:04股價下跌6.7元，報91.8元，跌幅6.8%。

光 電 業近5日下跌3.87%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -3.87% -1.71%
近一月 -5.68% -0.95%
近三月 -4.81% +16.09%
近六月 -3.65% +27.41%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26513.48-3.33%
一詮92.9-5.69%

#下跌三黑K線

偏強
一詮

79.31%

勝率

