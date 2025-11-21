盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.23%，總成交額52.28億
鉅亨網新聞中心
台股今日光電業類股表現疲軟，21日11:04相關指數下跌2.23%，總成交額52.28億元，大盤占比1.67%。
該產業上漲家數4、下跌家數62、平盤家數1。領跌個股一詮(2486-TW)21日11:04股價下跌6.7元，報91.8元，跌幅6.8%。
光 電 業近5日下跌3.87%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.87%
|-1.71%
|近一月
|-5.68%
|-0.95%
|近三月
|-4.81%
|+16.09%
|近六月
|-3.65%
|+27.41%
