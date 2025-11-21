search icon



盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.27%，總成交額11.02億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現疲軟，21日11:04相關指數下跌2.27%，總成交額11.02億元，大盤占比0.35%。

該產業上漲家數2、下跌家數26、平盤家數0。領跌個股國精化(4722-TW)21日11:04股價下跌12.5元，報148.0元，跌幅7.79%。

化學工業近5日下跌3.55%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 -3.55% -1.71%
近一月 -5.38% -0.95%
近三月 -6.34% +16.09%
近六月 -4.92% +27.41%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26475.76-3.47%
國精化148-7.79%

#偏弱機會股

中強短弱
國精化

80%

勝率

