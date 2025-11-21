盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.27%，總成交額11.02億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現疲軟，21日11:04相關指數下跌2.27%，總成交額11.02億元，大盤占比0.35%。
該產業上漲家數2、下跌家數26、平盤家數0。領跌個股國精化(4722-TW)21日11:04股價下跌12.5元，報148.0元，跌幅7.79%。
化學工業近5日下跌3.55%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.55%
|-1.71%
|近一月
|-5.38%
|-0.95%
|近三月
|-6.34%
|+16.09%
|近六月
|-4.92%
|+27.41%
