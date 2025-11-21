盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.49%，總成交額33.06億
鉅亨網新聞中心
台股今日光電業類股表現強勁，21日09:34相關指數上漲2.49%，總成交額33.06億元，大盤占比8.58%。
該產業上漲家數12、下跌家數31、平盤家數6。領漲個股杭特(3297-TW)21日09:33股價上漲4.35元，報47.85元，漲幅10%。
光電類指數近5日下跌1.72%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.72%
|-2.82%
|近一月
|-13.35%
|-3.91%
|近三月
|-20.49%
|+4.82%
|近六月
|-9.54%
|+11.07%
