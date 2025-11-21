search icon



盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.49%，總成交額33.06億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現強勁，21日09:34相關指數上漲2.49%，總成交額33.06億元，大盤占比8.58%。

該產業上漲家數12、下跌家數31、平盤家數6。領漲個股杭特(3297-TW)21日09:33股價上漲4.35元，報47.85元，漲幅10%。

光電類指數近5日下跌1.72%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.72% -2.82%
近一月 -13.35% -3.91%
近三月 -20.49% +4.82%
近六月 -9.54% +11.07%

