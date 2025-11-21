search icon



盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額6.28億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.1%，總成交額6.28億元，大盤占比6.84%。

該產業上漲家數15、下跌家數29、平盤家數3。領跌個股安瑞-KY(3664-TW)21日09:04股價下跌1.25元，報15.3元，跌幅7.55%。

通信網路類指數近5日下跌2.37%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.37% -2.82%
近一月 -2.61% -3.91%
近三月 -1.64% +4.82%
近六月 +10.1% +11.07%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26688.7-2.69%
安瑞-KY16-3.32%

