盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額6.28億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.1%，總成交額6.28億元，大盤占比6.84%。
該產業上漲家數15、下跌家數29、平盤家數3。領跌個股安瑞-KY(3664-TW)21日09:04股價下跌1.25元，報15.3元，跌幅7.55%。
通信網路類指數近5日下跌2.37%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.37%
|-2.82%
|近一月
|-2.61%
|-3.91%
|近三月
|-1.64%
|+4.82%
|近六月
|+10.1%
|+11.07%
