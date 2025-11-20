search icon



盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額60.21億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現強勁，20日13:19相關指數上漲2.03%，總成交額60.21億元，大盤占比1.2%。

該產業上漲家數17、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股益登(3048-TW)20日13:19股價上漲3.1元，報40.5元，漲幅8.29%。

電子通路近5日下跌6.16%，集中市場加權指數下跌4.89%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -6.16% -4.89%
近一月 -0.15% -4.0%
近三月 +3.0% +9.14%
近六月 -2.4% +23.49%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

台股首頁我要存股
益登40.85+9.22%
益登40.85+9.22%

#營收獲利增加

偏強
益登

69.57%

勝率

