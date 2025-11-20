盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額60.21億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，20日13:19相關指數上漲2.03%，總成交額60.21億元，大盤占比1.2%。
該產業上漲家數17、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股益登(3048-TW)20日13:19股價上漲3.1元，報40.5元，漲幅8.29%。
電子通路近5日下跌6.16%，集中市場加權指數下跌4.89%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.16%
|-4.89%
|近一月
|-0.15%
|-4.0%
|近三月
|+3.0%
|+9.14%
|近六月
|-2.4%
|+23.49%
