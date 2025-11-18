盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額29.21億
鉅亨網新聞中心
台股今日電器電纜類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.16%，總成交額29.21億元，大盤占比0.81%。
該產業上漲家數0、下跌家數14、平盤家數1。領跌個股艾美特-KY(1626-TW)18日10:59股價下跌0.35元，報11.95元，跌幅2.85%。
電器電纜近5日上漲2.85%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.85%
|-1.51%
|近一月
|+2.95%
|+0.53%
|近三月
|+12.36%
|+12.11%
|近六月
|+16.66%
|+25.65%
