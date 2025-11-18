search icon



盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額29.21億

鉅亨網新聞中心

台股今日電器電纜類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.16%，總成交額29.21億元，大盤占比0.81%。

該產業上漲家數0、下跌家數14、平盤家數1。領跌個股艾美特-KY(1626-TW)18日10:59股價下跌0.35元，報11.95元，跌幅2.85%。

電器電纜近5日上漲2.85%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 +2.85% -1.51%
近一月 +2.95% +0.53%
近三月 +12.36% +12.11%
近六月 +16.66% +25.65%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

