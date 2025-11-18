search icon



盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.51%，總成交額2.90億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.51%，總成交額2.90億元，大盤占比0.36%。

該產業上漲家數1、下跌家數12、平盤家數2。領跌個股方土昶(6265-TW)18日11:00股價下跌1.05元，報18.9元，跌幅5.26%。

電子通路類指數近5日下跌0.77%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.77% -0.51%
近一月 +2.22% -2.04%
近三月 +3.68% +3.07%
近六月 -0.64% +10.84%

