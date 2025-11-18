盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.51%，總成交額2.90億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.51%，總成交額2.90億元，大盤占比0.36%。
該產業上漲家數1、下跌家數12、平盤家數2。領跌個股方土昶(6265-TW)18日11:00股價下跌1.05元，報18.9元，跌幅5.26%。
電子通路類指數近5日下跌0.77%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.77%
|-0.51%
|近一月
|+2.22%
|-2.04%
|近三月
|+3.68%
|+3.07%
|近六月
|-0.64%
|+10.84%
