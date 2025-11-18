search icon



盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額9.29億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，18日09:34相關指數下跌2.4%，總成交額9.29億元，大盤占比0.7%。

該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)18日09:34股價下跌0.85元，報31.5元，跌幅2.63%。

玻璃陶瓷近5日上漲9.36%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 +9.36% -1.51%
近一月 +11.55% +0.53%
近三月 -13.79% +12.11%
近六月 +86.84% +25.65%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

