盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額9.29億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，18日09:34相關指數下跌2.4%，總成交額9.29億元，大盤占比0.7%。
該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)18日09:34股價下跌0.85元，報31.5元，跌幅2.63%。
玻璃陶瓷近5日上漲9.36%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|+9.36%
|-1.51%
|近一月
|+11.55%
|+0.53%
|近三月
|-13.79%
|+12.11%
|近六月
|+86.84%
|+25.65%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 景碩(3189)大漲7.07%，報151.5元
- 盤中速報 - 智邦(2345)大跌7.01%，報928元
- 盤中速報 - 佳總(5355)大跌9.04%，報7.45元
- 盤中速報 - 天蔥(2740)急拉3.5%報22.6元，成交8張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇