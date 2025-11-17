盤後速報 - 凱基優選30(00938)次交易(18)日除息0.18元，參考價16.39元
鉅亨網新聞中心
凱基優選30(00938-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.18元。
首日參考價為16.39元，相較今日收盤價16.57元，息值合計為0.18元，股息殖利率1.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|16.57
|0.18
|1.09%
|0.0
|2025/08/18
|15.28
|0.1
|0.65%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 護國神山推升大盤飛越2萬6大關 22檔含積量逾3成台股ETF嗨翻
- 盤後速報 - 主動群益台灣強棒(00982A)次交易(18)日除息0.33元，參考價13.76元
- 盤後速報 - 主動野村臺灣優選(00980A)次交易(18)日除息0.33元，參考價14.29元
- 盤後速報 - 中信亞太高股息(00964)次交易(18)日除息0.08元，參考價11.57元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇