鉅亨速報

盤後速報 - 凱基優選30(00938)次交易(18)日除息0.18元，參考價16.39元

鉅亨網新聞中心

凱基優選30(00938-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.18元。

首日參考價為16.39元，相較今日收盤價16.57元，息值合計為0.18元，股息殖利率1.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 16.57 0.18 1.09% 0.0
2025/08/18 15.28 0.1 0.65% 0.0


台股除權息

凱基優選30 16.57 -0.12%

