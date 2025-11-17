盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額2.03億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，17日09:34相關指數上漲2.47%，總成交額2.03億元，大盤占比0.13%。
該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數2。領漲個股台塑化(6505-TW)17日09:33股價上漲1.6元，報54.8元，漲幅3.01%。
油電燃氣近5日上漲1.3%，集中市場加權指數下跌1.69%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.3%
|-1.69%
|近一月
|+18.51%
|-0.91%
|近三月
|+20.82%
|+12.59%
|近六月
|+27.2%
|+25.43%
