search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額2.03億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現強勁，17日09:34相關指數上漲2.47%，總成交額2.03億元，大盤占比0.13%。

該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數2。領漲個股台塑化(6505-TW)17日09:33股價上漲1.6元，報54.8元，漲幅3.01%。

油電燃氣近5日上漲1.3%，集中市場加權指數下跌1.69%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +1.3% -1.69%
近一月 +18.51% -0.91%
近三月 +20.82% +12.59%
近六月 +27.2% +25.43%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27525.64+0.47%
台塑化54.2+1.88%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
台塑化

83.87%

勝率

#波段上揚股

偏強
台塑化

83.87%

勝率

#法人看好股

偏強
台塑化

83.87%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
台塑化

83.87%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty