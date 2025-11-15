盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報6886.62點
截至台北時間15日12:24，費城半導體上漲67.88點（或1%），暫報6886.62點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.84%
- 近 1 月：+1.42%
- 近 3 月：+15.72%
- 近 6 月：+38.27%
- 今年以來：+35.79%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲6.93%；連貫(COHR-US)上漲3.02%；泰瑞達(TER-US)上漲1.7%；輝達(NVDA-US)上漲1.62%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.46%。
部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌1.29%；德州儀器(TXN-US)下跌1.1%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌1.02%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.99%；科林研發(LRCX-US)下跌0.66%。
