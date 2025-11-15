search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報6886.62點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日12:24，費城半導體上漲67.88點（或1%），暫報6886.62點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.84%
  • 近 1 月：+1.42%
  • 近 3 月：+15.72%
  • 近 6 月：+38.27%
  • 今年以來：+35.79%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲6.93%；連貫(COHR-US)上漲3.02%；泰瑞達(TER-US)上漲1.7%；輝達(NVDA-US)上漲1.62%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.46%。

部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌1.29%；德州儀器(TXN-US)下跌1.1%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌1.02%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.99%；科林研發(LRCX-US)下跌0.66%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6900.451.20%
美光科技254.565+7.43%
連貫144.33+3.12%
泰瑞達172.1+1.48%
輝達190.06+1.71%
安謀控股公司142.32+1.43%
英特格80.02-1.28%
德州儀器160.11-1.31%
恩智浦半導體199.07-1.07%
超捷國際54.21-1.09%
科林研發152.095-0.80%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty