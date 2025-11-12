search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.41%，總成交額1.54億

鉅亨網新聞中心

台股今日橡膠工業類股表現強勁，12日10:49相關指數上漲2.41%，總成交額1.54億元，大盤占比0.05%。

該產業上漲家數8、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股南帝(2108-TW)12日10:49股價上漲0.9元，報22.7元，漲幅4.13%。

橡膠工業近5日上漲0.25%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 +0.25% -1.18%
近一月 -7.57% +3.2%
近三月 -15.02% +15.12%
近六月 -28.84% +31.5%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數28024.16+0.86%
南帝22.65+3.90%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏弱
南帝

81.82%

勝率

#上升三法

偏弱
南帝

81.82%

勝率

#避雷針

偏弱
南帝

81.82%

勝率

#極短線強勢

偏弱
南帝

81.82%

勝率

#低股價淨值比起漲股

偏弱
南帝

81.82%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty