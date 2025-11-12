盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.41%，總成交額1.54億
鉅亨網新聞中心
台股今日橡膠工業類股表現強勁，12日10:49相關指數上漲2.41%，總成交額1.54億元，大盤占比0.05%。
該產業上漲家數8、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股南帝(2108-TW)12日10:49股價上漲0.9元，報22.7元，漲幅4.13%。
橡膠工業近5日上漲0.25%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|橡膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.25%
|-1.18%
|近一月
|-7.57%
|+3.2%
|近三月
|-15.02%
|+15.12%
|近六月
|-28.84%
|+31.5%
