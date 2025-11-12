盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額4.11億
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，12日10:19相關指數上漲2.94%，總成交額4.11億元，大盤占比0.16%。
該產業上漲家數5、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股欣高(9931-TW)12日09:34股價上漲0.6元，報33.85元，漲幅1.8%。
油電燃氣近5日上漲14.75%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+14.75%
|-1.18%
|近一月
|+22.93%
|+3.2%
|近三月
|+25.65%
|+15.12%
|近六月
|+22.95%
|+31.5%
