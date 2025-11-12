search icon



盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額4.11億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現強勁，12日10:19相關指數上漲2.94%，總成交額4.11億元，大盤占比0.16%。

該產業上漲家數5、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股欣高(9931-TW)12日09:34股價上漲0.6元，報33.85元，漲幅1.8%。

油電燃氣近5日上漲14.75%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +14.75% -1.18%
近一月 +22.93% +3.2%
近三月 +25.65% +15.12%
近六月 +22.95% +31.5%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

