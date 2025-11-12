盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額28.84億
台股今日通信網路業類股表現強勁，12日10:04相關指數上漲2.12%，總成交額28.84億元，大盤占比4.0%。
該產業上漲家數36、下跌家數6、平盤家數4。領漲個股昇達科(3491-TW)12日10:04股價上漲36.5元，報458.0元，漲幅8.66%。
通信網路類指數近5日下跌0.91%，櫃買市場加權指數下跌1.65%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.91%
|-1.65%
|近一月
|-3.39%
|-1.78%
|近三月
|+1.3%
|+6.87%
|近六月
|+7.91%
|+13.55%
