盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額28.84億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，12日10:04相關指數上漲2.12%，總成交額28.84億元，大盤占比4.0%。

該產業上漲家數36、下跌家數6、平盤家數4。領漲個股昇達科(3491-TW)12日10:04股價上漲36.5元，報458.0元，漲幅8.66%。

通信網路類指數近5日下跌0.91%，櫃買市場加權指數下跌1.65%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.91% -1.65%
近一月 -3.39% -1.78%
近三月 +1.3% +6.87%
近六月 +7.91% +13.55%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

台股首頁我要存股
#寶塔翻紅

中強短弱
昇達科

90.48%

勝率

#一紅吃三黑

中強短弱
昇達科

90.48%

勝率

#動能指標上漲股

中強短弱
昇達科

90.48%

勝率

#極短線強勢

中強短弱
昇達科

90.48%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
昇達科

90.48%

勝率

