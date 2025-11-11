search icon



外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.51%，報0.8007元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間11日21:20，美元/瑞郎下跌0.0041點跌幅達0.51%，暫報0.8007點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.89%
  • 近 1 週：+1.09%
  • 近 3 月：+0.88%
  • 近 6 月：-1.44%
  • 今年以來：-11.43%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.1%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.76，本日下跌0.38%
  • 美元/日元相關性0.66，本日下跌0.05%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日下跌0.2%
  • 英鎊/美元相關性-0.76，本日下跌0.18%
  • 歐元/加幣相關性-0.70，本日下跌0.22%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞郎0.7997-0.63%
日元/美元0.0065+0.00%
歐元/美元1.1596+0.35%
英鎊/美元1.3174+0.01%
加幣/美元0.7138+0.10%

