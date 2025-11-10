盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.13%，報651.71美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間10日22:33股價上漲31.78美元，報651.71美元，漲幅5.13%，成交量257,552（股），盤中最高價652.00美元、最低價635.95美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.93%
- 近 1 月：+3.27%
- 近 3 月：+35.96%
- 近 6 月：+88.69%
- 今年以來：+81.38%
