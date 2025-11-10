search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.13%，報651.71美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間10日22:33股價上漲31.78美元，報651.71美元，漲幅5.13%，成交量257,552（股），盤中最高價652.00美元、最低價635.95美元。

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.93%
  • 近 1 月：+3.27%
  • 近 3 月：+35.96%
  • 近 6 月：+88.69%
  • 今年以來：+81.38%

S&P 5006779.240.75%
道瓊指數46995.030.02%
NASDAQ23353.49+1.52%
費城半導體7092.382.09%
Applovin Corp - Class A656.48+5.90%

