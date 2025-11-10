search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.83%，總成交額6.04億

鉅亨網新聞中心


台股今日油電燃氣業類股表現強勁，10日11:34相關指數上漲2.83%，總成交額6.04億元，大盤占比0.18%。

該產業上漲家數3、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股台塑化(6505-TW)10日11:34股價上漲1.8元，報51.8元，漲幅3.6%。

油電燃氣近5日上漲11.56%，集中市場加權指數下跌2.41%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +11.56% -2.41%
近一月 +15.14% +1.28%
近三月 +22.28% +15.11%
近六月 +20.62% +32.21%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27967.77+1.14%
台塑化51.6+3.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
台塑化

83.87%

勝率

#指標剛突破

偏強
台塑化

83.87%

勝率

#波段上揚股

偏強
台塑化

83.87%

勝率

#當沖高手_強

偏強
台塑化

83.87%

勝率

#上升三紅K

偏強
台塑化

83.87%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty