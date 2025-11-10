盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.83%，總成交額6.04億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，10日11:34相關指數上漲2.83%，總成交額6.04億元，大盤占比0.18%。
該產業上漲家數3、下跌家數4、平盤家數0。領漲個股台塑化(6505-TW)10日11:34股價上漲1.8元，報51.8元，漲幅3.6%。
油電燃氣近5日上漲11.56%，集中市場加權指數下跌2.41%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+11.56%
|-2.41%
|近一月
|+15.14%
|+1.28%
|近三月
|+22.28%
|+15.11%
|近六月
|+20.62%
|+32.21%
