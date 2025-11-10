盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額17.56億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，10日09:49相關指數下跌2.05%，總成交額17.56億元，大盤占比1.22%。
該產業上漲家數16、下跌家數28、平盤家數5。領跌個股旭富(4119-TW)10日09:47股價下跌4.3元，報51.9元，跌幅7.65%。
生技醫療近5日下跌2.44%，集中市場加權指數下跌2.41%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.44%
|-2.41%
|近一月
|-5.99%
|+1.28%
|近三月
|+2.47%
|+15.11%
|近六月
|+16.27%
|+32.21%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 台南(1473)大跌7%，報25.25元
- 盤中速報 - 青鋼(8930)大漲7.13%，報29.3元
- 盤中速報 - 康霈*(6919)大跌7.3%，報127元
- 盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.52%，總成交額17.74億
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇