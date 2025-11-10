search icon



盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額17.56億

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，10日09:49相關指數下跌2.05%，總成交額17.56億元，大盤占比1.22%。

該產業上漲家數16、下跌家數28、平盤家數5。領跌個股旭富(4119-TW)10日09:47股價下跌4.3元，報51.9元，跌幅7.65%。

生技醫療近5日下跌2.44%，集中市場加權指數下跌2.41%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -2.44% -2.41%
近一月 -5.99% +1.28%
近三月 +2.47% +15.11%
近六月 +16.27% +32.21%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

