盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌9.7%，報118.97美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間07日22:30股價下跌12.78美元，報118.97美元，跌幅9.7%，成交量54,952（股），盤中最高價118.97美元、最低價118.97美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.94%
- 近 1 月：-6.57%
- 近 3 月：+50.84%
- 近 6 月：+10.9%
- 今年以來：-20.8%
