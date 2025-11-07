search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌9.7%，報118.97美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間07日22:30股價下跌12.78美元，報118.97美元，跌幅9.7%，成交量54,952（股），盤中最高價118.97美元、最低價118.97美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.94%
  • 近 1 月：-6.57%
  • 近 3 月：+50.84%
  • 近 6 月：+10.9%
  • 今年以來：-20.8%

台股首頁我要存股
S&P 5006684.96-0.53%
道瓊指數46850.39-0.13%
NASDAQ22794.82-1.12%
費城半導體6868.85-2.13%
Onto Innovation Inc.131.5-0.19%

