盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.02%，報153.35美元
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間07日00:02股價下跌8.11美元，報153.35美元，跌幅5.02%，成交量850,435（股），盤中最高價159.81美元、最低價153.35美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.59%
- 近 1 月：+9.86%
- 近 3 月：-11.02%
- 近 6 月：-20.59%
- 今年以來：-31.93%
