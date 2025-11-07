search icon



盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.02%，報153.35美元

鉅亨網新聞中心


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間07日00:02股價下跌8.11美元，報153.35美元，跌幅5.02%，成交量850,435（股），盤中最高價159.81美元、最低價153.35美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.59%
  • 近 1 月：+9.86%
  • 近 3 月：-11.02%
  • 近 6 月：-20.59%
  • 今年以來：-31.93%

美股盤中速報Atlassian Corporation - Class A

台股首頁
S&P 5006713.58-1.22%
道瓊指數46830.73-1.02%
NASDAQ23080.58-1.78%
費城半導體7015.04-2.44%
Atlassian Corporation - Class A153.79-4.75%

