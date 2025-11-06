search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.16%，報648.9美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間06日22:30股價上漲31.85美元，報648.90美元，漲幅5.16%，成交量414,902（股），盤中最高價648.90美元、最低價648.90美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.57%
  • 近 1 月：+3.69%
  • 近 3 月：+61.06%
  • 近 6 月：+101.66%
  • 今年以來：+78.09%

Applovin Corp - Class A

S&P 5006769.76-0.39%
道瓊指數47122.92-0.40%
NASDAQ23255.88-1.04%
費城半導體7091.36-1.38%
Applovin Corp - Class A618.565+0.25%

