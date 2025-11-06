盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.16%，報648.9美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間06日22:30股價上漲31.85美元，報648.90美元，漲幅5.16%，成交量414,902（股），盤中最高價648.90美元、最低價648.90美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.57%
- 近 1 月：+3.69%
- 近 3 月：+61.06%
- 近 6 月：+101.66%
- 今年以來：+78.09%
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 賽富時(CRM-US)大跌5.06%，報239.9美元
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報7117.49點
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌5%，報243.51美元
- 盤中速報 - 美卡多(MELI-US)大跌5.02%，報2186.3美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇