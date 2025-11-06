鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.07元，預估目標價為14.85元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.07元，其中最高估值3.34元，最低估值1.52元，預估目標價為14.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.34(3.34)
|3.05
|3.21
|3.32
|最低值
|1.52(1.52)
|1.67
|2.44
|2.81
|平均值
|2.9(2.84)
|2.48
|2.83
|3.07
|中位數
|3.07(3)
|2.52
|2.82
|3.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|968.83億
|1,021.73億
|1,055.42億
|1,015.74億
|最低值
|834.78億
|842.55億
|860.41億
|992.11億
|平均值
|893.87億
|903.98億
|951.52億
|1,003.92億
|中位數
|894.90億
|885.12億
|942.16億
|1,003.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
