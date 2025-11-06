鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.07元，預估目標價為14.85元

search icon



Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.07元，預估目標價為14.85元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.07元，其中最高估值3.34元，最低估值1.52元，預估目標價為14.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.34(3.34)3.053.213.32
最低值1.52(1.52)1.672.442.81
平均值2.9(2.84)2.482.833.07
中位數3.07(3)2.522.823.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值968.83億1,021.73億1,055.42億1,015.74億
最低值834.78億842.55億860.41億992.11億
平均值893.87億903.98億951.52億1,003.92億
中位數894.90億885.12億942.16億1,003.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPBR.A

