鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBT Marel Corporation(JBTM-US)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對JBT Marel Corporation(JBTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.91元上修至6.3元，其中最高估值8.3元，最低估值6.02元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.3(6.02)8.589.99
最低值6.02(5.7)7.079.05
平均值6.59(5.88)7.779.6
中位數6.3(5.91)7.759.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值37.89億40.35億42.37億
最低值37.07億38.43億40.61億
平均值37.71億39.35億41.63億
中位數37.84億39.25億41.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.393.694.0718.132.65
營業收入17.25億18.69億21.73億16.62億17.23億

詳細資訊請看美股內頁：
JBT Marel Corporation(JBTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJBTM

