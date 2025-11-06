鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBT Marel Corporation(JBTM-US)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對JBT Marel Corporation(JBTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.91元上修至6.3元，其中最高估值8.3元，最低估值6.02元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.3(6.02)
|8.58
|9.99
|最低值
|6.02(5.7)
|7.07
|9.05
|平均值
|6.59(5.88)
|7.77
|9.6
|中位數
|6.3(5.91)
|7.75
|9.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37.89億
|40.35億
|42.37億
|最低值
|37.07億
|38.43億
|40.61億
|平均值
|37.71億
|39.35億
|41.63億
|中位數
|37.84億
|39.25億
|41.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.39
|3.69
|4.07
|18.13
|2.65
|營業收入
|17.25億
|18.69億
|21.73億
|16.62億
|17.23億
詳細資訊請看美股內頁：
JBT Marel Corporation(JBTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
