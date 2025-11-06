search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為87.00元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.4元，最低估值1.19元，預估目標價為87.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.4(1.38)22.473
最低值1.19(1.15)1.441.713
平均值1.31(1.28)1.712.23
中位數1.32(1.29)1.752.243

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.15億15.18億18.55億19.67億
最低值13.00億14.48億16.17億19.67億
平均值13.08億14.69億16.80億19.67億
中位數13.06億14.69億16.77億19.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.56-2.86-2.10-1.34-0.72
營業收入4.00億5.15億7.20億9.50億11.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

