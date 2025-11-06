鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies Inc(PCOR-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為87.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.4元，最低估值1.19元，預估目標價為87.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.4(1.38)
|2
|2.47
|3
|最低值
|1.19(1.15)
|1.44
|1.71
|3
|平均值
|1.31(1.28)
|1.71
|2.2
|3
|中位數
|1.32(1.29)
|1.75
|2.24
|3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.15億
|15.18億
|18.55億
|19.67億
|最低值
|13.00億
|14.48億
|16.17億
|19.67億
|平均值
|13.08億
|14.69億
|16.80億
|19.67億
|中位數
|13.06億
|14.69億
|16.77億
|19.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.56
|-2.86
|-2.10
|-1.34
|-0.72
|營業收入
|4.00億
|5.15億
|7.20億
|9.50億
|11.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Procore Technologies Inc(PCOR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
