外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.08%，報10.2145元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日20:01，美元/挪威克朗上漲0.109點漲幅達1.08%，暫報10.2145點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.45%
- 近 1 週：+1.66%
- 近 3 月：-0.22%
- 近 6 月：-5.07%
- 今年以來：-11.22%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲0.82%
- 美元/墨西哥披索相關性0.63，本日上漲0.57%
- 美元/南非蘭特相關性0.62，本日上漲0.88%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.06%，報17.4909元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.82%，報0.5659元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.8%，報18.6405元
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大跌1.05%，報99.75元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇