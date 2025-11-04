search icon



外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.08%，報10.2145元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日20:01，美元/挪威克朗上漲0.109點漲幅達1.08%，暫報10.2145點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.45%
  • 近 1 週：+1.66%
  • 近 3 月：-0.22%
  • 近 6 月：-5.07%
  • 今年以來：-11.22%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲0.82%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.63，本日上漲0.57%
  • 美元/南非蘭特相關性0.62，本日上漲0.88%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.69，本日上漲0.63%
  • 紐元/美元相關性-0.64，本日上漲0.81%
  • 歐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.24%

台股首頁我要存股
美元/挪威克朗10.202+0.95%
南非蘭特/美元0.0572-1.04%
澳元/美元0.6491-0.70%
紐元/美元0.5659-0.82%
歐元/美元1.1484-0.30%

