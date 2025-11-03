投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計買超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
旺宏 (2337-TW)、京元電子 (2449-TW)、精成科 (6191-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華新 (1605-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
精成科 (6191-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)、金像電 (2368-TW)、旺宏 (2337-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
精成科 (6191-TW)、金像電 (2368-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)、奇鋐 (3017-TW)
5. 投信當日 (31) 買超的股票
金像電 (2368-TW)、中信金 (2891-TW)、精成科 (6191-TW)、玉山金 (2884-TW)、京元電子 (2449-TW)
