鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計買超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、旺宏 (2337-TW)、台新新光金 (2887-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
旺宏 (2337-TW)、京元電子 (2449-TW)、精成科 (6191-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華新 (1605-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
精成科 (6191-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)、金像電 (2368-TW)、旺宏 (2337-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
精成科 (6191-TW)、金像電 (2368-TW)、京元電子 (2449-TW)、華新 (1605-TW)、奇鋐 (3017-TW)


5. 投信當日 (31) 買超的股票
金像電 (2368-TW)、中信金 (2891-TW)、精成科 (6191-TW)、玉山金 (2884-TW)、京元電子 (2449-TW)
 

旺宏31.25+0.16%
台新新光金18.8+0.53%
京元電子223+2.76%
華新29.55-1.17%
精成科120.5+2.99%
金像電480.5+3.22%
奇鋐1455+2.11%
中信金41.95+0.24%
玉山金30.05+1.01%
元大台灣5064.65-0.15%

