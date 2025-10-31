search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至27.91元，預估目標價為1500元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.24元下修至27.91元，其中最高估值32.14元，最低估值25.44元，預估目標價為1500元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值32.14(32.14)48.470.7763.13
最低值25.44(25.44)30.6531.4163.13
平均值28.18(28.27)38.2649.9263.13
中位數27.91(28.24)37.350.6363.13

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值32,328,43054,164,22071,550,34058,381,000
最低值27,865,00034,120,00040,921,00058,381,000
平均值29,892,04040,488,72052,278,66058,381,000
中位數29,814,92039,125,41048,176,00058,381,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS25.7526.1827.6910.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,044,19226,240,71424,039,67115,107,915

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

