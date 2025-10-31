鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至27.91元，預估目標價為1500元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.24元下修至27.91元，其中最高估值32.14元，最低估值25.44元，預估目標價為1500元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.14(32.14)
|48.4
|70.77
|63.13
|最低值
|25.44(25.44)
|30.65
|31.41
|63.13
|平均值
|28.18(28.27)
|38.26
|49.92
|63.13
|中位數
|27.91(28.24)
|37.3
|50.63
|63.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32,328,430
|54,164,220
|71,550,340
|58,381,000
|最低值
|27,865,000
|34,120,000
|40,921,000
|58,381,000
|平均值
|29,892,040
|40,488,720
|52,278,660
|58,381,000
|中位數
|29,814,920
|39,125,410
|48,176,000
|58,381,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|25.75
|26.18
|27.69
|10.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉台積電平天價穩盤 開低走高漲近200點 拚單月最大漲點
- 盤中速報 - 創意(3443)大漲7.29%，報1545元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至27.91元，預估目標價為1500元
- 盤中速報 - 創意(3443)急跌-4.22%報1475.0元，成交1,843張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇