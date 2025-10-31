鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至24.65元，預估目標價為880元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由22.46元上修至24.65元，其中最高估值26.67元，最低估值18.49元，預估目標價為880元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|26.67(26.67)
|28.1
|37.05
|最低值
|18.49(18.49)
|20.05
|24.45
|平均值
|23.15(22.39)
|24.47
|29.97
|中位數
|24.65(22.46)
|25.08
|29.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28,251,960
|39,400,000
|48,300,000
|最低值
|26,373,080
|30,890,000
|34,206,620
|平均值
|26,985,900
|34,164,840
|39,998,350
|中位數
|26,894,000
|33,778,430
|39,644,750
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|12.49
|9.45
|12.14
|9.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
