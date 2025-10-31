search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至24.65元，預估目標價為880元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由22.46元上修至24.65元，其中最高估值26.67元，最低估值18.49元，預估目標價為880元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值26.67(26.67)28.137.05
最低值18.49(18.49)20.0524.45
平均值23.15(22.39)24.4729.97
中位數24.65(22.46)25.0829.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值28,251,96039,400,00048,300,000
最低值26,373,08030,890,00034,206,620
平均值26,985,90034,164,84039,998,350
中位數26,894,00033,778,43039,644,750

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.499.4512.149.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,603,83718,676,04322,067,24217,584,023

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
致茂827+2.86%
美元/台幣30.732+0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
致茂

87.5%

勝率

#波段上揚股

偏強
致茂

87.5%

勝率

#上升三紅K

偏強
致茂

87.5%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
致茂

87.5%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty