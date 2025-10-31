鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至23.68元，預估目標價為1200元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由23.25元上修至23.68元，其中最高估值25.72元，最低估值17.87元，預估目標價為1200元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|25.72(25.72)
|40.32
|72.31
|最低值
|17.87(17.68)
|22.34
|34.59
|平均值
|23(22.67)
|32.3
|45.46
|中位數
|23.68(23.25)
|33.31
|42.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|558,570,930
|738,714,750
|992,091,000
|最低值
|499,384,000
|554,086,000
|723,280,000
|平均值
|537,121,520
|658,952,060
|828,730,080
|中位數
|545,892,000
|678,274,440
|811,873,910
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|13.56
|12.86
|12.58
|10.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|421,147,557
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
