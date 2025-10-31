鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至23.68元，預估目標價為1200元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由23.25元上修至23.68元，其中最高估值25.72元，最低估值17.87元，預估目標價為1200元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值25.72(25.72)40.3272.31
最低值17.87(17.68)22.3434.59
平均值23(22.67)32.345.46
中位數23.68(23.25)33.3142.26

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值558,570,930738,714,750992,091,000
最低值499,384,000554,086,000723,280,000
平均值537,121,520658,952,060828,730,080
中位數545,892,000678,274,440811,873,910

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS13.5612.8612.5810.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		421,147,557401,226,501384,443,308314,670,796

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

