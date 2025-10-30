search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：WATSCO INC(WSO.B-US)EPS預估下修至12.65元，預估目標價為437.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對WATSCO INC(WSO.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.12元下修至12.65元，其中最高估值13.8元，最低估值12.08元，預估目標價為437.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值13.8(14.6)15.3216.88
最低值12.08(11.75)12.713.75
平均值12.75(13.12)13.714.97
中位數12.65(13.12)13.2514.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值76.98億81.64億84.71億
最低值72.23億74.81億78.95億
平均值73.72億77.51億81.22億
中位數72.87億76.44億80.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.0310.8315.4613.7213.34
營業收入50.55億62.80億72.74億72.84億76.18億

詳細資訊請看美股內頁：
WATSCO INC(WSO.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

