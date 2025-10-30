鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為184.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元上修至6.54元，其中最高估值6.98元，最低估值5.97元，預估目標價為184.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.98(6.97)
|9.69
|12.32
|最低值
|5.97(5.97)
|7.05
|8.95
|平均值
|6.55(6.51)
|8.26
|10.63
|中位數
|6.54(6.5)
|8.35
|10.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|170,677,370
|216,238,190
|284,520,000
|最低值
|159,320,000
|177,188,940
|189,316,270
|平均值
|165,307,890
|193,244,530
|230,177,360
|中位數
|165,630,500
|194,215,000
|224,366,550
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.21
|6.36
|6.19
|6.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|137,133,894
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)目標價調升至184.5元，幅度約9.82%
- 明年AI營收占比挑戰40% 邱森彬：2026年沒有悲觀理由
- Q3獲利季增逾4成 EPS 2.05元 AI核心事業動能強勁旺到明年
- 輝達GTC放大利多 「不要與資本支出作對」 擁抱AI大多頭！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇