鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為184.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.5元上修至6.54元，其中最高估值6.98元，最低估值5.97元，預估目標價為184.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.98(6.97)9.6912.32
最低值5.97(5.97)7.058.95
平均值6.55(6.51)8.2610.63
中位數6.54(6.5)8.3510.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值170,677,370216,238,190284,520,000
最低值159,320,000177,188,940189,316,270
平均值165,307,890193,244,530230,177,360
中位數165,630,500194,215,000224,366,550

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.216.366.196.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		137,133,894148,333,455173,456,216164,827,947

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

