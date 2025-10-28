search icon



1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、玉山金 (2884-TW)、仁寶 (2324-TW)、友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新新光金 (2887-TW)、友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新新光金 (2887-TW)、仁寶 (2324-TW)、長榮航 (2618-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新新光金 (2887-TW)、長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW)


5. 外資當日 (27) 賣超的股票
玉山金 (2884-TW)、長榮航 (2618-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華航 (2610-TW)、友達 (2409-TW)
 

