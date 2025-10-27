盤中速報 - 達航科技(4577)急拉4.09%報35.65元，成交600張
鉅亨網新聞中心
達航科技(4577-TW)近5分K漲速4.09%，27日11:04報35.65元，成交600張，今日漲幅為9.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達航科技(4577-TW)近5日股價上漲0.46% ，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數 下跌 2.2%。櫃買市場加權指數 下跌 0.2%， 股價波動與大盤表現同步 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+64 張
- 外資買賣超：+62 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-219 張
- 融券增減：+5 張
