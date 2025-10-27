search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 達航科技(4577)急拉4.09%報35.65元，成交600張

鉅亨網新聞中心


達航科技(4577-TW)近5分K漲速4.09%，27日11:04報35.65元，成交600張，今日漲幅為9.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

達航科技(4577-TW)近5日股價上漲0.46% ，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數 下跌 2.2%。櫃買市場加權指數 下跌 0.2%， 股價波動與大盤表現同步 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+64 張
  • 外資買賣超：+62 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-219 張
  • 融券增減：+5 張

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

集中市場加權指數28129.5+2.17%

