【Joe’s華爾街脈動】AI龍頭股加速脫鉤，大盤動能放緩

Joe Lu


市場廣度崩壞，揭示漲勢高度依賴少數企業財報的高風險現實。

【Joe's華爾街脈動】AI龍頭股加速脫鉤，大盤動能放緩 (圖：業者提供)
【Joe’s華爾街脈動】AI龍頭股加速脫鉤，大盤動能放緩 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 28 日 美東時間


摘要
  • 在狹隘的 AI 漲勢驅動下，美國指數再創新高，而黃金等避險資產則經歷急遽回檔。
  • 市場浮現嚴重分歧，大型科技股飆升至創紀錄的估值，而範圍更廣的等權重市場卻下跌，使風險集中於少數關鍵個股。
  • 十年期公債殖利率穩定在 4.0% 附近，未能完全確認科技股所呈現的 euphoric 風險偏好情緒。
  • 美國消費者信心持平，但前景惡化，與創紀錄的股市表現形成顯著脫鉤。
  • 市場已完全消化週三聯準會降息 25 個基點的預期，使主要焦點轉向央行的前瞻指引。

市場的關鍵發展是一種嚴重且日益加劇的兩極分化現象，少數幾家與 AI 相關的大型股正獨力將美國指數推向新高，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

