盤中速報 - 萊特幣大跌8.17%，報87.04美元
鉅亨網新聞中心
萊特幣(LTC)在過去 24 小時內跌幅超過8.17%，最新價格87.04美元，總成交量達0.85億美元，總市值66.74億美元，目前市值排名第 14 名。
近 1 日最高價：96.96美元，近 1 日最低價：86.7美元，流通供給量：76,233,133。
Litecoin由Google和Coinbase前員工Charlie Lee打造，他希望創建一個精簡版的比特幣，不僅交易速度更快，手續費也更低廉，因此很適合微型的交易服務。大約每2.5分鐘就可以處理一個塊，預期產出的數量是比特幣發行貨幣量的四倍之多，使用的Scrypt加密演算使之在普通電腦上進行挖礦更為容易。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.26%
- 近 1 月：-21.56%
- 近 3 月：-9.67%
- 近 6 月：+22.45%
- 今年以來：-12.79%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恆星幣大跌9.12%，報0.2951美元
- 盤中速報 - Bonk大跌11.63%，報0美元
- 盤中速報 - CRV大跌9.59%，報0.503美元
- 盤中速報 - UNI大跌9.62%，報5.95美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇