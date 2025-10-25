Joe Lu 2025-10-25 11:37

一份溫和的消費者物價指數 (CPI) 報告，幾乎確保了聯準會的降息，為台灣科技產業重啟上升趨勢提供了強勁的順風。

【Joe's華爾街脈動】通膨數據降溫，點燃美國市場創紀錄的漲勢

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 24 日 美東時間

摘要

在通膨數據低於預期後，美國股價指數飆升至歷史新高，強化了市場對聯準會即將降息的押注。

科技股引領基礎廣泛的漲勢，英特爾 (Intel) 亮眼的財報激勵股價飆升超過 7%，並提振了整體半導體產業的市場情緒。

在股市強勁的風險偏好走勢抵銷了鴿派的通膨訊號下，十年期公債殖利率持穩於 4.00%。

九月份消費者物價指數年增 3.0%，此一低於預期的讀數，為聯準會下週放寬政策清除了障礙。

美國股市焦點已明確從地緣政治風險，轉向國內通膨與貨幣政策，並消化了近期對俄羅斯制裁的影響。

市場迎來了其所期盼的決定性催化劑，一份低於預期的美國通膨報告，(全文未完)