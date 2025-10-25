【Joe’s華爾街脈動】通膨數據降溫，點燃美國市場創紀錄的漲勢
Joe Lu
一份溫和的消費者物價指數 (CPI) 報告，幾乎確保了聯準會的降息，為台灣科技產業重啟上升趨勢提供了強勁的順風。
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 24 日 美東時間
摘要
- 在通膨數據低於預期後，美國股價指數飆升至歷史新高，強化了市場對聯準會即將降息的押注。
- 科技股引領基礎廣泛的漲勢，英特爾 (Intel) 亮眼的財報激勵股價飆升超過 7%，並提振了整體半導體產業的市場情緒。
- 在股市強勁的風險偏好走勢抵銷了鴿派的通膨訊號下，十年期公債殖利率持穩於 4.00%。
- 九月份消費者物價指數年增 3.0%，此一低於預期的讀數，為聯準會下週放寬政策清除了障礙。
- 美國股市焦點已明確從地緣政治風險，轉向國內通膨與貨幣政策，並消化了近期對俄羅斯制裁的影響。
市場迎來了其所期盼的決定性催化劑，一份低於預期的美國通膨報告，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
