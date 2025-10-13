鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-13 18:09

對於近期堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (13) 日宣布，響應行政院東部聯合服務中心號召， 捐贈 100 台機車和 1000 萬元善款，加計社團法人親慈慈善會提撥的 500 萬元，將共同協助災區重建，期支援受災民眾早日恢復正常生活。

三陽助花蓮災後重建 捐贈100台機車、攜手親慈慈善會捐款1500萬元。(圖：三陽提供)

由於災區遭厚重汙泥覆蓋，許多機車被汙泥掩埋損害嚴重，居民生活行動受到嚴重影響，為協助災民儘快恢復便利交通，三陽將捐贈 100 台機車予受災民眾作為日常通勤和代步工具，期協助受災居民生活重新上路，為重建行動注入實質助力。

三陽董事長吳清源表示，花蓮的災情讓全台同感心痛，許多志工不眠不休協助清理汙泥，用心守護受災居民，展現無比的勇氣與奉獻精神，三陽也希望透過這份捐助，讓愛與資源即時送達到最需要的地方，並將持續關注災後重建進度，陪伴花蓮重拾安定與希望。

而親慈慈善會自災後第一時間即展開行動，9 月 24 日主動聯繫光復鄉災害應變中心與社福單位了解災情，隨即調度拖吊車、夾子車協助災民清理受損車輛與廢棄物，並捐贈衣物、棉被、清潔用品和醫療物資，同時緊急出動挖土機、山貓及砂石車等設備，號召志工投入災區清淤與家園整理，展現民間力量的即時行動與溫暖關懷。

親慈慈善會理事長陳朝清表示，深刻感受到災民的無助，也看見志工們無私奉獻的身影。