盤中速報 - Sui大漲8.73%，報2.83美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.73%，最新價格2.83美元，總成交量達2.86億美元，總市值97.86億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：2.84美元，近 1 日最低價：2.44美元，流通供給量：3,511,924,480。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-28.79%
- 近 1 月：-31.76%
- 近 3 月：-25.39%
- 近 6 月：+8.18%
- 今年以來：-40.76%
