盤中速報 - Worldcoin大跌20.1%，報0.95美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過20.1%，最新價格0.95美元，總成交量達2.56億美元，總市值18.67億美元，目前市值排名第 27 名。
近 1 日最高價：1.21美元，近 1 日最低價：0.26美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-29.21%
- 近 1 月：-45.65%
- 近 3 月：-13.56%
- 近 6 月：+21.49%
- 今年以來：-59.63%
