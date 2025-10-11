盤中速報 - 比特幣大跌8.01%，報112,000美元

比特幣 (BTC)在過去 24 小時內跌幅超過8.01%，最新價格112,000美元，總成交量達75.41億美元，總市值22,355.10億美元，目前市值排名第 1 名。

比特幣是第一個以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣，2008年由Satoshi Nakamoto中本聰發表了比特幣論文，2009年創世區塊誕生。2013年美國聯邦政府將數字貨幣合法化，把比特幣定義為合法資產，受《聯邦證券法》監管，時至今日已有許多歐美國家裁定比特幣為合法商品。