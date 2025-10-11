盤中速報 - Sei大跌11.38%，報0.25美元
鉅亨網新聞中心
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過11.38%，最新價格0.25美元，總成交量達0.57億美元，總市值14.67億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：0.29美元，近 1 日最低價：0.24美元，流通供給量：6,006,666,666。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.34%
- 近 1 月：-12.91%
- 近 3 月：-8.61%
- 近 6 月：+87.13%
- 今年以來：-33.65%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大零幣大跌9.67%，報194.7美元
- 盤中速報 - 文件幣大跌59.81%，報0.91美元
- 盤中速報 - 萊特幣大跌28.08%，報85.41美元
- 盤中速報 - 比特幣現金大跌12.77%，報502.7美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇