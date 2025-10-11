search icon



外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.83%，報0.7989元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間11日04:59，美元/瑞郎下跌0.0067點跌幅達0.83%，暫報0.7989點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.13%
  • 近 1 週：+0.99%
  • 近 3 月：+1.50%
  • 近 6 月：-6.03%
  • 今年以來：-11.19%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日下跌0.4%
  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.19%
  • 美元/挪威克朗相關性0.70，本日下跌0.48%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.92，本日下跌0.48%
  • 歐元/加幣相關性-0.76，本日下跌0.42%
  • 澳元/美元相關性-0.75，本日下跌1.27%

