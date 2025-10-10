search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.07%，報569.89美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間10日23:32股價下跌30.43美元，報569.89美元，跌幅5.07%，成交量2,555,098（股），盤中最高價601.83美元、最低價569.89美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.19%
  • 近 1 月：+7.55%
  • 近 3 月：+70.19%
  • 近 6 月：+155.15%
  • 今年以來：+85.38%

Applovin Corp - Class A

S&P 5006626.94-1.61%
道瓊指數45771.35-1.27%
NASDAQ22602.81-1.83%
費城半導體6596.98-3.56%
Applovin Corp - Class A577.015-3.88%

