營收速報 - 寶徠(1805)9月營收11萬元年增率高達165.12％

鉅亨網新聞中心


寶徠(1805-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣11萬元，年增率165.12%，月增率-0.87%。

今年1-9月累計營收為9,736萬元，累計年增率1968.78%。

最新價為10.65元，近5日股價下跌-2.27%，相關建材營造下跌-1.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 11萬 165% -1%
25/8 12萬 -81% 1%
25/7 11萬 -83% -1%
25/6 12萬 -80% 1%
25/5 11萬 -82% -99%
25/4 812萬 1292% 5204%

寶徠(1805-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售等相關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

