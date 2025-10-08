鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過29.83億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格121,962.69美元，24小時漲跌幅-2.10%；以太幣(ETH)現報價格4,482美元，24小時漲跌幅-4.22%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達29.83億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達26.91億美元；USDC(USDC)24小時成交量達24.39億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Lista(LISTA)24小時跌幅17%；API3(API3)24小時跌幅19.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅16.4%；ALPINE(ALPINE)近一週漲幅15.7%；Reserve Rights(RSR)近一週漲幅14%。
近一週跌幅：CELO(CELO)近一週跌幅48.1%；Lista(LISTA)近一週跌幅35.9%；幣安幣(BNB)近一週跌幅27.6%。
