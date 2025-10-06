盤中速報 - Ethena大跌8.32%，報0.58美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.32%，最新價格0.58美元，總成交量達0.69億美元，總市值37.92億美元，目前市值排名第 21 名。
近 1 日最高價：0.63美元，近 1 日最低價：0.57美元，流通供給量：6,621,875,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.24%
- 近 1 月：-20.96%
- 近 3 月：+122.57%
- 近 6 月：+110.97%
- 今年以來：-39.22%
